Vicenda autobus – Autista accusato da una ragazza di molestie sessuali

E’ ancora tutta da chiarire la vicenda riguardante quanto accaduto sul litorale nord di Brindisi, nei pressi della spiaggia di Acque Chiare. Mentre transitava da Apani verso il rione Casale, un autobus di linea della Società Trasporti Pubblici è stato fermato da un gruppo di bagnanti, alcuni dei quali armati di bastone. L’autista ha dovuto bloccare la marcia e si è barricato all’interno del mezzo per evitare di essere aggredito. Il tutto, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe avvenuto a seguito dell’allarme lanciato da una ragazza che si trovava a bordo e che avrebbe subito molestie dall’autista. Da qui l’intervento di alcuni suoi familiari ed amici che hanno cercato di farsi giustizia da soli, a tal punto da mandare in frantumi il cristallo alla sinistra del conducente e danneggiare il parabrezza. L’intervento di due pattuglie della polizia locale e di una della polizia di Stato è servito ad evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. E’ stata bloccata la circolazione stradale, anche per consentire di ripulire la carreggiata dai vetri infranti.

Nel frattempo l’autista è stato condotto in Questura per fare chiarezza su quanto accaduto, anche se, a quanto pare, avrebbe respinto le accuse di molestie formulate dalla ragazza.

La STP, invece, ha dato notizia dell’accaduto, ma ovviamente attende riscontri da parte delle forze dell’ordine prima di assumere qualsiasi iniziativa.