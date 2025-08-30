Vicenda Dagnello-Stp, una nota della Casa dei Moderati

In merito a quanto accaduto durante la seduta della Commissione del 27/08/2025eallesuccessive ricostruzioni giornalistiche relative alle dichiarazioni del nostro rappresentantenel CDA della STP, nonché Vicepresidente della società, riteniamo necessariofarealcuneprecisazioni. Appare infatti evidente che gli attacchi rivolti al dott. Pasquale Dagnello abbianopiùi tratti

di un attacco politico che di una critica tecnica o costruttiva. Per questo motivoriteniamodoveroso intervenire a tutela della coalizione di Centrodestra, del Sindaco e dellasocietàpartecipata STP. Già nel novembre 2024, il rappresentante del Comune di Brindisi in seno al CDAdi STPaveva trasmesso al Presidente della Provincia, Toni Matarrelli, e al Sindacodi Brindisi, Giuseppe Marchionna, una dettagliata nota in merito al bando di selezione del DirettoreGenerale della società. In quella circostanza erano state sollevate osservazioni di meritosulla restrittività del bando e sulla necessità di evitare il rischio di scelte percepitecomepilotate, nonché diverse criticità ampiamente documentate nei verbali di CDA. Proprio tali considerazioni avevano portato il rappresentante del Comune aproporrel’istituzione di una nuova società per la gestione del trasporto pubblico urbanoconsociounico il Comune di Brindisi. Le criticità emerse anche in sede di approvazione del bilancio, regolarmente trasmesse al Sindaco, hanno determinato l’astensione del rappresentantecomunale dal voto. In questo quadro ci sorprende leggere sugli organi di stampa una nota di STPdai toni

inquisitori, che travalicano i limiti del confronto istituzionale. Riteniamoopportunoricordare che i processi spettano ai tribunali, non ai consigli di amministrazione, i quali

dovrebbero preoccuparsi della corretta gestione delle risorse pubbliche, appartenenti ai

cittadini di Brindisi e della sua Provincia. Cogliamo l’occasione per chiedere chiarezza su due punti fondamentali:

il numero e il costo complessivo degli incarichi esterni conferiti dalla società;

le modalità con cui il CDA e la Presidente intendono affrontare il contenziosoconduedipendenti, che la società dovrà reintegrare e per il quale le somme complessivepotrebbero raggiungere circa un milione di euro. Chiediamo in particolare se esistano fondi accantonati in bilancio per far fronteataleevenienza o se si intenda ricorrere a prestiti bancari o a nuovi oneri a caricodei soci.Ricordiamo inoltre che la definizione economica del contenzioso dipenderàdallaCorted’Appello, e riteniamo pertanto doveroso attendere tale decisione prima di intraprenderetrattative che potrebbero nuocere all’azienda e, di conseguenza, ai contribuenti. La riconferma del dott. Pasquale Dagnello per un secondo mandato nel CDAtestimonialasua competenza, correttezza e conoscenza dei problemi aziendali, già dimostratenel

corso del primo mandato. All’avvio di questa nuova fase era stato dichiaratodatutti i

componenti del CDA l’impegno a promuovere una stagione di rilancio della STP, basatasutrasparenza, dialogo e unità di intenti, lontana dalle logiche di parte. Constatiamo invece che permangono atteggiamenti politicizzati, volti agenerarecontrapposizioni tra Comune e Provincia, a scapito dell’interesse della societàedei

cittadini. La nostra posizione, condivisa dal Vicepresidente Dagnello, resta chiara: rilanciareSTPrafforzando la collaborazione tra i soci, al di là delle appartenenze politiche, per ristabilireun clima di serenità e responsabilità. Solo così sarà possibile garantire unagestioneequilibrata, evitando che consulenti o tecnici esterni assumano un ruolo predominantenelle scelte strategiche della società. Per chiarezza e trasparenza, alleghiamo nuovamente al presente comunicatolaletteraaperta del nostro rappresentante in CDA STP, datata novembre 2024 e giàdiffusaagli

organi di stampa. CASA DEI MODERATI