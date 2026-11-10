Vicenda Ecotecnica – Quarta: la nota del 2 novembre fotografa il caos amministrativo. Il Comune paga l’azienda in concordato e si accorge dei lavoratori solo a posteriori. La Giunta chiarisca le proprie scelte politiche.

Vicenda Ecotecnica, la nota del 2 novembre fotografa il caos amministrativo: “Il Comune paga l’azienda in concordato e si accorge dei lavoratori solo a posteriori. La Giunta chiarisca le proprie scelte politiche.”

I documenti ufficiali depositati agli atti dell’Ente raccontano una storia che merita la massima trasparenza e un chiarimento politico immediato da parte dell’Amministrazione comunale. La nota prot. n. 0135899 del 2 novembre 2026, a firma della Dirigente Ing. Angela Bomba, evidenzia un disalignment temporale e procedurale talmente marcato tra gli uffici comunali e le disposizioni del Tribunale da rendere doverosa una riflessione politica profonda sulla gestione di questa vertenza.

Analizzando la sequenza cronologica dei passaggi formali, emergono evidenti criticità nell’azione amministrativa:

La tempistica dei pagamenti e lo stop del Tribunale (Ottobre 2026): Tra il 7 e il 21 ottobre 2026, l’Ente ha emesso i mandati di pagamento per oltre 325.000 euro in favore di Ecotecnica S.r.l., accreditandoli sui conti ordinari della società. Appena un giorno dopo, il 22 ottobre, il Giudice Delegato del Tribunale di Lecce ha emesso un provvedimento perentorio disponendo che le somme derivanti dalla transazione fossero destinate esclusivamente al conto corrente della procedura concorsuale (Banca Sella) e non ai conti ordinari. Il Comune si è così trovato a dover gestire un’erogazione già completata rispetto alle disposizioni giurisdizionali sopraggiunte. Il cortocircuito sulla tutela dei lavoratori (La nota del 2 novembre): La criticità maggiore emerge chiaramente nella nota del 2 novembre, laddove si dà atto che la quasi totalità dei lavoratori ex Ecotecnica vanta crediti retributivi e decreti ingiuntivi non soddisfatti (richiamando l’art. 1676 del Codice Civile). L’Amministrazione si trova così nella condizione di aver perfezionato il pagamento transattivo in favore della società in concordato preventivo, ponendo solo in un secondo momento, a titolo di quesito rivolto al Giudice, la questione prioritaria di come tutelare i crediti retributivi degli operai.

È qui che si evidenzia una chiara responsabilità politica e di indirizzo: una scelta amministrativa, avallata dagli atti di Giunta, che ha privilegiato la definizione transattiva e la liquidazione nei confronti dell’azienda privata, senza attivare preventivamente le necessarie cautele o i meccanismi di protezione a garanzia delle famiglie dei lavoratori del cantiere di Brindisi, i quali attendono da anni il riconoscimento delle proprie spettanze e del TFR.

Come consigliere comunale indipendente, ritengo inaccettabile che si proceda a liquidazioni di questa portata senza un preventivo e rigoroso raccordo tra la tutela dell’Ente e la salvaguardia dei crediti privilegiati dei lavoratori. Su questa vicenda continuerò a vigilare con atti ispettivi formali, pretendendo che la politica si assuma la responsabilità di dare risposte concrete a chi ha servito la nostra città e oggi subisce le conseguenze di questa gestione.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale Indipendente – Comune di Brindisi