Vicenda Edison – domani conferenza stampa del M5S

Il MoVimento 5 Stelle invita gli organi di informazione e la

cittadinanza a partecipare alla conferenza stampa che si terrà:

📍 1 aprile, ore 11:00

📌 Hotel Palazzo Virgilio – corso Umberto Brindisi

Nel corso dell’incontro saranno affrontati i temi legati al porto

di Brindisi e ai recenti sviluppi della vicenda Edison, anche

alla luce della conseguente interrogazione, in corso di

presentazione , al Parlamento Europeo.

Interverranno:

• l’on. Valentina Palmisano, europarlamentare M5S

• il sen. Mario Turco, vicepresidente M5S

• l’on. Leonardo Donno, coordinatore regionale M5S

• l’avv. Roberto Fusco, capogruppo M5S al Comune di

Brindisi