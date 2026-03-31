Vicenda Edison – domani conferenza stampa del M5S

Il MoVimento 5 Stelle invita gli organi di informazione e la
cittadinanza a partecipare alla conferenza stampa che si terrà:
📍 1 aprile, ore 11:00
📌 Hotel Palazzo Virgilio – corso Umberto Brindisi
Nel corso dell’incontro saranno affrontati i temi legati al porto
di Brindisi e ai recenti sviluppi della vicenda Edison, anche
alla luce della conseguente interrogazione, in corso di
presentazione , al Parlamento Europeo.
Interverranno:
• l’on. Valentina Palmisano, europarlamentare M5S
• il sen. Mario Turco, vicepresidente M5S
• l’on. Leonardo Donno, coordinatore regionale M5S
• l’avv. Roberto Fusco, capogruppo M5S al Comune di
Brindisi