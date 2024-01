Vicenda-Lariccia, De Mola (FI): “delega personale in continuità con il mandato. Ma non c’è accordo politico”

Delega al consigliere provinciale Michele Lariccia, De Mola (FI): “Delega personale in continuità con mandato ma non c’è accordo politico

La nota della coordinatrice provinciale di Forza Italia, Laura De Mola

BRINDISI – “In merito alla delega alla Viabilità e all’Edilizia scolastica della “Zona Sud” del territorio di Brindisi affidata al consigliere provinciale Michele Lariccia – dichiara la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Laura De Mola – preciso che la scelta di accettare la delega conferita dal Presidente della Provincia, rappresenta una scelta assolutamente personale del consigliere Lariccia e non è frutto di accordo con il coordinamento di Forza Italia. Ho invitato lo stesso consigliere provinciale a dichiarare pubblicamente la natura personale, dunque non politica né partitica, della sua scelta. Agli amici della coalizione di centrodestra assicuro, come fatto sino ad ora, che all’interno del nostro partito non c’è mai stato e continuerà a non esserci spazio per qualsivoglia tipo di ambiguità politiche. Il consigliere Michele Lariccia continuerà ad essere all’opposizione, come è stato anche nel corso del precedente mandato durante il quale era titolare di una delega affidatagli sempre dal Presidente della Provincia”.