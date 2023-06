VICENDA SANTA TERESA, MOVIMENTO 5 STELLE BRINDISI: “IL SINDACO MARCHIONNA CHIARISCA LA SUA POSIZIONE”

Assistiamo in questi giorni alle polemiche relative alla vicenda che vede coinvolto il neo sindaco Pino Marchionna. Non siamo interessati ad entrare in merito alla questione ma ci auspichiamo comunque un chiarimento ufficiale che possa dissipare, oltre ogni ragionevole dubbio, i possibili sospetti e le perplessità, le quali, non sarebbero un buon viatico per questa nuova amministrazione.

Ad oggi il Movimento 5 Stelle è impegnato in un lavoro di organizzazione al fine di essere più incisivo localmente. Nei prossimi giorni vedrà la luce il Gruppo Territoriale di Brindisi e, a stretto giro, sarà indetta la prima assemblea per individuare il referente e i gruppi di lavoro che saranno di supporto al Consigliere Comunale Pierpaolo Strippoli, per una più efficace opposizione nel merito delle questioni che si porranno.

Il gruppo di lavoro consentirà al Movimento di essere più proficuo sulle tante problematiche cittadine e già si stanno individuando per ogni quartiere delle figure di riferimento affinché possano raccogliere i bisogni e le istanze dei cittadini, soprattutto di coloro che hanno maggiore difficoltà nel far sentire la propria voce.

Grazie alla sua rinnovata organizzazione il M5S si propone come strumento di partecipazione politica per i Brindisini che credono nei valori di onestà e solidarietà che sono fondanti nel movimento. Il M5S apre le sue porte a tutti coloro che vorranno attivamente collaborare, secondo i principi sopra esposti, per il miglioramento della nostra città.

Pierpaolo Strippoli

(Movimento 5 Stelle Brindisi)