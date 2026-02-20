Vigilante brindisino morto a Cortina nel cantiere. Titolare indagato per omicidio colposo

Pietro Zantonini aveva avuto un attacco cardiaco, da provare il nesso con il freddo

(ANSA) – BELLUNO, 20 FEB – E’ indagato per omicidio colposo

il titolare della società di vigilanza per cui lavorava Pietro

Zantonini, 55 anni, morto per un probabile attacco cardiaco

nella notte tra l’8 e il 9 gennaio scorsi mentre faceva il turno

di notte al cantiere della pista da bob di Cortina D’Ampezzo. Lo

scrive oggi il Corriere delle alpi.

L’imprenditore, Michele Grassi, è il titolare della SS

Security & Bodyguard. L’ipotesi di reato della Procura di

Belluno potrebbe essere aggravata dalle condizioni ambientali e

di sicurezza in cui l’uomo stava lavorando.

Zantonini, originario di Brindisi, era stato colto da un

malore mentre controllava l’area del cantiere, giro che doveva

effettuare ogni due ore, riparandosi nelle pause in una cabina

senza adeguato riscaldamento. Quella notte la temperatura era

scesa a -12. L’uomo aveva telefonato ad alcuni colleghi

chiedendo aiuto, ma quando il 118 è giunto sul posto non c’era

nulla da fare.

L’autopsia ha indicato come causa del decesso un evento

cardiaco acuto, ma è incerto il nesso tra la morte e le

condizioni di lavoro. La famiglia aveva presentato una denuncia

alla Procura di Belluno. (ANSA).