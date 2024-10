Vigilesse del fuoco a Remi per aiutare la raccolta di fondi per la lotta del tumore al seno….

Si è svolta Domenica 13 Ottobre 2024, sulle acque del mar Piccolo di Taranto (Ta), la manifestazione “Il Palio in Rosa a Taranto”, evento organizzato dalla Asd Palio di Taranto come raccolta fondi in favore di due associazioni per la lotta contro il tumore al seno, Associazione LILT e associazione ANT.

In rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in maniera del tutto volontaria, grazie all’interessamento del neo Comandante dei VV.F. di Taranto, Dott.Ing. Lorenzo ELIA che si è prodigato nel contattare il personale femminile in servizio nei vari comandi regionali (Vigilesse Permanenti dei comandi di Bari di Taranto e di Brindisi), questo il personale impegnato:

VP Floriana Arsena;

VP Giorgia Manti;

VP Doriana De Masi;

VP Maria Rondinone;

VP Valentina Del Vecchio;

VP Maria Carbonara;

VP Linda Formisano;

VP Maria De Candia;

il personale sopra indicato è stato coordinato dall’ex Capo Reparto Esperto in pensione Antonio COPPOLA, nonché Direttore Tecnico e Allenatore del Gruppo Sportivo Canottaggio dei Vigili del Fuoco di Brindisi, hanno partecipato con un equipaggio su un Gozzo Italiano a 4 vogatori, alla manifestazione sopra citata ben figurando anche a livello sportivo, dimostrando tenacia e caparbietà.

Sicuramente una giornata di competizione e divertimento molto importante in cui il risultato viene spostato in secondo piano dal fatto che grazie allo sport, al benessere e alla salute si promuova la ricerca per i tumori che riguardano le donne. Grande partecipazione di molte associazioni sportive legate al mare, l’entusiasmo alle stelle e con la speranza di riproporre più equipaggi dei VVF per le prossime manifestazioni sempre ai fini benefici e no profit…

Un ringraziamento va fatto agli organizzatori della manifestazione, ma soprattutto al Direttore Regionale Dott. Ing. Giampiero BOSCAINO che ha permesso tutto ciò, ai Comandanti Provinciali di pertinenza del personale partecipante e al motore propulsore di tutto il Comandante di Taranto dott. Ing. Lorenzo ELIA…