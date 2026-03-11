Vigili davanti alle scuole – Quarta: ha ragione la Uil

Il sottoscritto Consigliere Comunale intende esprimere piena condivisione e sostegno all’appello lanciato dal Segretario generale della

UIL FPL Brindisi, Gianluca Facecchia in merito alla necessità di ripristinare con urgenza la presenza della Polizia Locale negli orari di ingresso e uscita degli istituti scolastici cittadini.

Le recenti notizie di cronaca relative a tentativi di rapimento di minori in luoghi pubblici hanno comprensibilmente alimentato un clima di forte preoccupazione tra le famiglie. In questo contesto, appare ancora più importante rafforzare tutte le azioni di prevenzione e di tutela nei confronti dei bambini e dei ragazzi che quotidianamente frequentano le scuole della nostra città.

Per molti anni la presenza degli agenti della Polizia Locale davanti agli istituti scolastici ha rappresentato non solo un fondamentale presidio per la sicurezza della circolazione stradale, ma anche un importante elemento di deterrenza contro comportamenti illeciti o potenzialmente pericolosi. Tale servizio ha contribuito concretamente a garantire maggiore serenità ai genitori e un ambiente più sicuro per gli studenti.

Alla luce delle numerose segnalazioni provenienti dalle famiglie e delle legittime preoccupazioni espresse dalla cittadinanza, ritengo necessario e non più rinviabile riaprire una riflessione su questo tema.

Per questo motivo mi associo formalmente alla richiesta avanzata dalla UIL FPL Brindisi affinché l’Amministrazione Comunale convochi con urgenza un tavolo di confronto tra il Sindaco, il Comandante della Polizia Locale e le rappresentanze istituzionali competenti, con l’obiettivo di valutare il ripristino del servizio di presidio negli orari di entrata e uscita delle scuole.

La sicurezza dei bambini e dei giovani deve rappresentare una priorità assoluta per le istituzioni. Restituire una presenza visibile e costante della Polizia Locale davanti agli istituti scolastici significherebbe non solo rafforzare la tutela dei nostri ragazzi, ma anche trasmettere un messaggio chiaro di vicinanza e attenzione delle istituzioni verso le famiglie.

Confido pertanto in un intervento rapido e concreto da parte dell’Amministrazione Comunale, affinché si possa avviare al più presto un confronto operativo e individuare soluzioni efficaci a tutela della sicurezza dei nostri studenti.

Roberto Quarta

Consigliere comunale