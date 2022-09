VIGILI DEL FUOCO – CONCLUSO A BRINDISI IL CORSO SPELEO-ALPINO-FLUVIALE

Concluso a Brindisi, dopo 3 settimane di duro lavoro, il Corso Nazionale SAF Basico (Speleo Alpino Fluviale) destinato ai Vigili del Fuoco in prova del 92° Corso VVF, provenienti dalle province di Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Matera e Potenza oltre a tre partecipanti, vigili coordinatori, del Comando di Brindisi.

Il percorso formativo ha permesso il raggiungimento di un livello operativo fondamentale per il lavoro dei vigili del fuoco che consente di operare in tutti gli scenari in quota e negli ambienti “confinati” mediante l’impiego di tecniche di derivazione alpinistica e speleologica, tutto con un’attenzione particolare agli aspetti della sicurezza degli operatori secondo i dettami del D. Lgs. n. 81/2008.

Terminato il corso di formazione, il personale Vigili del Fuoco ha conseguito l’abilitazione all’uso di tecniche SAF che consentirà di essere assegnati in modo uniforme presso ciascun reparto operativo dei vari comandi principali dei VVF d’Italia e della Puglia.

Questo risultato riveste carattere di particolare interesse per garantire al cittadino la possibilità di disporre di un servizio efficace ed efficiente H 24 in ogni circostanza, anche in ambienti impervi, sia all’aperto che in grotta. Tutto ciò migliora l’operatività del Corpo Nazionale e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini.