Vigili del fuoco di Brindisi in sciopero…bianco

Vigili del Fuoco di Brindisi quest’oggi in sciopero, ma sempre pronti, nell’arco della giornata, per eventuali emergenze di soccorso, a conferma del loro senso del dovere. L’adesione è’ stata quasi del 100%, con 42 vigili in sciopero su 46. Manifestazione questa mattina presso la sede centrale al rione Paradiso, con la presenza di tutte le organizzazioni sindacali confederali e anche quelle indipendenti. Alla base della decisione la non condivisione di programmi e di operatività con il dirigente, nonché’ comandante provinciale, e la carenza di organico e di mezzi. E’ stata messa in discussione la nomina dell’attuale comandante, che comunque andrà via il prossimo mese per guidare il gruppo di Foggia, in relazione alla funzionalità del ruolo per la sede di Brindisi. Tra gli aspetti che i vigili contestano al comandante la non individuazione di una gerarchia nei soccorsi e negli interventi. Nei giorni scorsi sia i sindacati che il comandante avevano posto all’attenzione generale le loro diverse posizioni su questa vicenda con circostanziate lettere inviate alla stampa.