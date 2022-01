VIGILI DEL FUOCO – ELETTO IL SEGRETARIO PROVINCIALE UIL DI CATEGORIA

Si è svolto nell’aula Formazione del Comando VVF di Brindisi,

nel rispetto delle procedure anti contagio da COVID 19, il

congresso territoriale della UIL vigili del fuoco.

Al congresso è intervenuto il segreterio nazionale della Uil/PA VVF Valentino Prezzemolo, il quale, con il suo impegno e la sua professionalità ha contribuito alla crescita della UIL non solo a BR ma su tutto il territorio nazionale.

L’assemblea, quindi, ha eletto all’ unanimità segretario provinciale Francesco Sperto, attualmente Segretario Regionale.

La nuova segreteria è così composta :

Sperto Francesco ,

De Fazio Vincenzo,

Cazzato Alessandro,

Quarta Antonio,

Francioso Angelo,

Fratti Nicola

Perrone Giuseppe

A conclusione del congresso il neo segretario ha ringraziato tutti gli scritti per la fiducia accordatagli, per la stima manifestata e per il lavoro fatto in questi anni, ricordando come la rappresentanza della UIL nel Comando sia cresciuta così tanto da raggiungere circa il 33 % del personale con una crescita di circa 9 punti percentuali .

Ciò continua Sperto, è stato possibile grazie all’impegno di tutti, facendo così in modo che il personale individui nella UIL un sindacato al passo con i tempi, capace di intercettare e rappresentare le reali esigenze dei lavoratori.