Stazmattina, poco dopo le ore 11, una squadra del Comando di Brindisi dei vigili del fuoco, specializzata con le tecniche SAF (SPELEO ALPINO FLUVIALI) è intervenuta in contrada Mascava per il recupero di una carcassa di un cane in fondo ad una cava.

Sul posto la polizia locale e il veterinario della Asl. Molto probabilmente verrà fatta un’autopsia per stabilire le dinamiche della morte.