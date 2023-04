Vigili del fuoco in azione a San Vito dei Normanni, ma questa volta ad avere bisogno di aiuto era un crocifisso di pregevole valore situato presso la Rettoria di San Michele Arcangelo. Il bene religioso, infatti, era pericolante da tempo, ma per smontarlo occorreva l’esperienza dei vigili del fuoco che sono riusciti a smontarlo ed a consegnarlo al responsabile della Rettoria per programmare le operazioni di restauro.