VILLA CASTELLI – DOMENICA LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI

Conferenza Stampa di presentazione del calendario degli eventi estivi “Resti-amo a Villa Castelli” .

Domenica 18 Giugno ore 19:30 presso Corso Vittorio Emanuele a Villa Castelli (Br), presenteremo il calendario degli eventi estivi in una conferenza stampa partecipata in cui si potrà assistere ad una breve anteprima di quelle che saranno le manifestazioni che allieteranno l’imminente stagione estiva.

Tra artisti di strada, cover band musica italiana e mascotte Disney, illustreremo nel dettaglio eventi musicali, culturali e della tradizione che, a partire dai giorni a venire, saranno la colonna portante dell’estate villacastellana, un’estate che vuole essere punto di riferimento per abitanti e turisti che troveranno in Villa Castelli, cittadina accogliente e dall’impulso turistico sempre più in espansione.