Il consigliere Cataldo Elia (lista “Franco Pietro Sindaco”): “Sarebbe dovuto essere il Sindaco a farsi promotore di questa battaglia. Ancora una volta arriviamo in ritardo rispetto ai comuni vicini per colpa di una maggioranza assente.”

VILLA CASTELLI – Ancora una volta, di fronte a una delle emergenze più gravi per il futuro economico e sociale del nostro territorio, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Barletta sceglie l’immobilismo. A scuotere il silenzio istituzionale ci ha dovuto pensare l’opposizione: i consiglieri comunali Cataldo Elia (lista “Franco Pietro Sindaco”) e Antonio Rossini hanno infatti protocollato una mozione congiunta urgente per impegnare il Consiglio Comunale ad aderire formalmente all’istanza promossa da FLAI CGIL Puglia e ALPAA Puglia, volta a ottenere il riconoscimento dell’intero Salento – inclusa l’area di Villa Castelli – quale Area Svantaggiata / Area di Crisi Agricola.

Una presa di posizione necessaria e non più rinviabile, considerando i numeri drammatici legati alla devastazione causata dalla Xylella fastidiosa: oltre 20 milioni di ulivi perduti, 132 milioni di euro di danni annui, più di un milione di ore di lavoro andate in fumo e la conseguente chiusura di numerosi frantoi. Gli attuali strumenti ordinari, compreso il provvedimento “Coltivaitalia”, si sono dimostrati del tutto insufficienti. Servono misure straordinarie, fiscalità di vantaggio, compensazioni reali per aziende, frantoi e lavoratori, oltre a interventi mirati contro la siccità, gli incendi e lo spopolamento.

“È sconcertante dover constatare che un atto così vitale per la sopravvivenza della nostra agricoltura debba partire dai banchi della minoranza” – dichiara il consigliere comunale Cataldo Elia. “Questa è una battaglia politica e istituzionale che l’Amministrazione Barletta avrebbe dovuto intestarsi autonomamente e con largo anticipo. Mentre altri comuni del territorio, come San Vito dei Normanni, si sono già attivati deliberando l’adesione e trasmettendo gli atti agli enti superiori, a Villa Castelli assistiamo al solito, colpevole ritardo di chi governa.”

Con la mozione presentata, l’opposizione non si limita a chiedere l’adesione formale all’iniziativa sindacale, ma impegna il Sindaco a trasmettere con urgenza la deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Agricoltura (MASAF), alla Regione Puglia e all’ANCI, invitando contestualmente tutti i Comuni della Valle d’Itria e del Brindisino ad adottare un atto analogo per fare fronte comune.

“Non possiamo più permetterci una Giunta che rincorre gli eventi invece di governarli” – conclude Cataldo Elia. “Il comparto agricolo è il cuore pulsante di Villa Castelli e merita attenzione quotidiana, non il disinteresse dimostrato finora.

Cataldo Elia, Consigliere Comunale “lista Franco Pietro Sindaco”