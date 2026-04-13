Villa Castelli: eseguita misura cautelare nei confronti di due persone ritenute responsabili di associazione per delinquere

Nella mattinata dell’11 aprile 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, delle Aliquote di Primo Intervento del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi e di personale delle Stazioni Carabinieri di Villa Castelli e Ceglie Messapica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica.

Il provvedimento riguarda due individui di Ceglie Messapica, un 22enne destinatario di o.c.c. in carcere e un 21enne destinatario di o.c.c. in regime di arresti domiciliari, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (furti in abitazione, furti e ricettazione di veicoli e attrezzature agricole) e tentata estorsione, anche nella forma del cosiddetto “cavallo di ritorno”. Tra gli episodi contestati figura inoltre una tentata estorsione ai danni di un imprenditore impegnato in lavori pubblici a Villa Castelli.

L’ordinanza giunge all’esito degli interrogatori preventivi dello scorso 27 marzo e conclude un’articolata attività investigativa diretta da questa Procura e svolta dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Francavilla Fontana tra giugno 2023 e agosto 2025, con il supporto delle Stazioni di Villa Castelli e Ceglie Messapica. Le indagini, condotte tramite pedinamenti, osservazioni e intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso di documentare l’operatività del gruppo nei comuni di Villa Castelli, Ceglie Messapica, Martina Franca e Grottaglie.

Tra gli episodi per i quali si procede figurano:

– sette furti (consumati e tentati) di mezzi agricoli, gasolio agricolo e attrezzatura agricola varia;

– la ricettazione di un’autovettura;

– l’estorsione con il metodo del c.d. “cavallo di ritorno” di un furgone;

– la tentata estorsione ad un imprenditore edile aggiudicatario di un appalto per la realizzazione di un’importante opera pubblica nel comune di Villa Castelli del valore di circa un milione di euro.

La misura cautelare si inserisce nel medesimo procedimento penale che ha portato all’arresto, lo scorso 19 marzo, di due fratelli, un 28enne e un 26enne di Villa Castelli, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa il 9 marzo 2026 dallo stesso G.I.P..

Ovviamente gli indagati non sono da ritenersi colpevoli fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.