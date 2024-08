Villa Castelli – una rete di supporto per la salute mentale e la violenza di genere

Non sei solo/a, non sei mai solo/a. Viviamo in un’epoca in cui parlare di salute mentale e di violenza di genere è fondamentale. A Villa Castelli e nei comuni limitrofi, una rete di servizi è pronta ad accoglierti e supportarti in ogni momento di difficoltà.

Perché chiedere aiuto non è una debolezza, ma un atto di coraggio. Anzi, è il primo passo verso un futuro migliore.

Quali servizi sono a tua disposizione?

Centro per la salute mentale (CSM) di Ceglie Messapica: Un punto di riferimento per chi vive un disagio psicologico. Presso il Largo Cappuccini, c/o PTA, a Ceglie Messapica, puoi trovare ascolto, sostegno e percorsi terapeutici. Telefono: 0831 389298.

Un punto di riferimento per chi vive un disagio psicologico. Presso il Largo Cappuccini, c/o PTA, a Ceglie Messapica, puoi trovare ascolto, sostegno e percorsi terapeutici. Telefono: 0831 389298. Ser.D di Francavilla Fontana: Se stai affrontando una dipendenza da sostanze (alcool o droghe) o dal gioco d’azzardo, il Ser.D è il luogo giusto per te. Troverai professionisti esperti in grado di accompagnarti nel percorso di recupero. Piazza Alessandro Volta, 1 – FRANCAVILLA FONTANA BR. Telefono: 0831 851610 – 0831 851626.

Se stai affrontando una dipendenza da sostanze (alcool o droghe) o dal gioco d’azzardo, il Ser.D è il luogo giusto per te. Troverai professionisti esperti in grado di accompagnarti nel percorso di recupero. Piazza Alessandro Volta, 1 – FRANCAVILLA FONTANA BR. Telefono: 0831 851610 – 0831 851626. Centro Antiviolenza “Ricominciamo” di Francavilla Fontana: Sei vittima di violenza? Non sei sola/o. Il Centro Antiviolenza “Ricominciamo” offre ascolto, sostegno psicologico e legale. Telefono: 800688791 – 3802007216.

Sei vittima di violenza? Non sei sola/o. Il Centro Antiviolenza “Ricominciamo” offre ascolto, sostegno psicologico e legale. Telefono: 800688791 – 3802007216. Servizi Sociali di Villa Castelli: Per qualsiasi necessità o informazione, puoi rivolgerti ai Servizi Sociali del tuo comune. Piazza Municipio, telefono 0831869222 – 0831869206.

Per qualsiasi necessità o informazione, puoi rivolgerti ai Servizi Sociali del tuo comune. Piazza Municipio, telefono 0831869222 – 0831869206. Arma dei Carabinieri: In caso di emergenza, puoi contattare il numero unico nazionale 112 o la Stazione di Villa Castelli, Via Ceglie Messapica 159, telefono 0831866010.

In caso di emergenza, puoi contattare il numero unico nazionale 112 o la Stazione di Villa Castelli, Via Ceglie Messapica 159, telefono 0831866010. Numero nazionale Antiviolenza e Stalking 1522: Un numero dedicato esclusivamente alle vittime di violenza e stalking.

Villa Castelli On Line Aps è sempre a tua disposizione. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o semplicemente di parlare con qualcuno, non esitare a contattarci.

Ricorda: chiedere aiuto è un atto d’amore verso te stesso/a. Insieme possiamo costruire un futuro migliore.

