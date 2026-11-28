​L’Associazione culturale e di volontariato Periferia, per il tramite Francesca Massaro, prende atto della nota diramata dall’Amministrazione comunale e delle dichiarazioni dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Elmo, in merito al sopralluogo effettuato ieri mattima presso il Villaggio Pescatori al quartiere Casale e alla conseguente sospensione dei lavori di ripristino della ringhiera.

​Accogliamo con favore la decisione di fermare il cantiere per rivedere le modalità di ancoraggio del parapetto, verificarne la tenuta alle sollecitazioni e adeguare l’altezza delle balaustre ai requisiti normativi vigenti. È la conferma puntuale di quanto da noi sollevato: l’opera, così come stava procedendo, presentava evidenti criticità strutturali e di sicurezza.

​Tuttavia, non possiamo fare a meno di esprimere un sincero rammarico nel constatare che, ancora una volta, sia stato necessario attendere la denuncia pubblica della nostra Associazione e il conseguente clamore mediatico per ottenere una presa di posizione netta e una verifica tecnica rigorosa su un intervento finanziato con risorse pubbliche. Il controllo sull’esecuzione dei lavori a regola d’arte e sul rispetto delle norme di sicurezza dovrebbe rappresentare la prassi ordinaria degli uffici preposti e della direzione lavori, non una reazione dettata dall’indignazione dei cittadini.

​Il Villaggio Pescatori rappresenta un luogo identitario e un affaccio sul mare di straordinario valore per l’intera città, troppo spesso trascurato. L’Associazione Periferia continuerà a esercitare il proprio ruolo di sentinella civica, vigilando passo dopo passo sulla ripresa del cantiere e sul completamento dell’opera, affinché questo angolo del quartiere Casale riceva finalmente l’attenzione, la sicurezza e il decoro che merita.

​Brindisi, 28 novembre 2026

​Associazione Periferia