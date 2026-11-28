L’Associazione culturale e di volontariato Periferia, per il tramite Francesca Massaro, prende atto della nota diramata dall’Amministrazione comunale e delle dichiarazioni dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Elmo, in merito al sopralluogo effettuato ieri mattima presso il Villaggio Pescatori al quartiere Casale e alla conseguente sospensione dei lavori di ripristino della ringhiera.
Accogliamo con favore la decisione di fermare il cantiere per rivedere le modalità di ancoraggio del parapetto, verificarne la tenuta alle sollecitazioni e adeguare l’altezza delle balaustre ai requisiti normativi vigenti. È la conferma puntuale di quanto da noi sollevato: l’opera, così come stava procedendo, presentava evidenti criticità strutturali e di sicurezza.
Tuttavia, non possiamo fare a meno di esprimere un sincero rammarico nel constatare che, ancora una volta, sia stato necessario attendere la denuncia pubblica della nostra Associazione e il conseguente clamore mediatico per ottenere una presa di posizione netta e una verifica tecnica rigorosa su un intervento finanziato con risorse pubbliche. Il controllo sull’esecuzione dei lavori a regola d’arte e sul rispetto delle norme di sicurezza dovrebbe rappresentare la prassi ordinaria degli uffici preposti e della direzione lavori, non una reazione dettata dall’indignazione dei cittadini.
Il Villaggio Pescatori rappresenta un luogo identitario e un affaccio sul mare di straordinario valore per l’intera città, troppo spesso trascurato. L’Associazione Periferia continuerà a esercitare il proprio ruolo di sentinella civica, vigilando passo dopo passo sulla ripresa del cantiere e sul completamento dell’opera, affinché questo angolo del quartiere Casale riceva finalmente l’attenzione, la sicurezza e il decoro che merita.
Brindisi, 28 novembre 2026
Associazione Periferia