Villaggio Pescatori devastato dai vandali. Occorrono più controlli!

Il Villaggio Pescatori è certamente una delle perle della città di Brindisi. E’ bagnato dalle acque del seno di Ponente del porto interno e rappresenta una pagina importante della storia di questa città perché è da qui che partivano di notte tante imbarcazioni di pescatori. Un’attività scemata nel tempo, anche se ci sono ancora tante persone dedite alla pesca come lavoro oltre a tanti appassionati.

Il piazzale dove di mattina si sistemano le reti e le attrezzature della pesca, di sera, durante la stagione estiva, si trasforma in un luogo di accoglienza in cui insistono anche attività mobili di ristorazione. E poi c’è quel panorama stupendo visto che proprio dalle terrazze del villaggio si può gustare la vista di tutto il lungomare della città e dello specchio d’acqua del porto interno.

Purtroppo, però, finita l’estate il Villaggio di sera e di notte si trasforma, nel piazzale sottostante, in una pista per motociclisti e automobilisti che transitano a tutta velocità, mettendo a repentaglio l’incolumità di eventuali pedoni. E poi ci sono i vandali che hanno riempito i depositi dei pescatori di scritte fatte con le bombolette.

Un fatto grave, tanto più se si considera che il Villaggio è patrimonio non solo di chi ci abita, ma anche di tutti i cittadini di Brindisi e quindi è davvero un peccato ridurlo ad un luogo di incontro di scalmanati irrispettosi del bene comune.

Un motivo in più per chiedere che polizia locale e forze dell’ordine intensifichino i controlli su tutta la zona, soprattutto nelle ore serali e notturne.