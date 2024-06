Vincenti: Il Comune di San Donaci Ottiene un finanziamento per la “Sagra Antichi Sapori Fest” del 6 agosto

Ecco la nota dell’assessore Antonella Vincenti:

Siamo lieti di annunciare ai cittadini che il Comune di San Donaci ha partecipato all’avviso pubblico regionale per i contributi alle sagre ed eventi, posizionandosi al 5° posto nella graduatoria ufficiale. Questo finanziamento rappresenta un traguardo storico per la nostra comunità.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo progetto. Il loro impegno e dedizione sono stati fondamentali per raggiungere questo obiettivo. Ora, è essenziale il coinvolgimento di tutti per rendere l’evento un grande successo e un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla Regione Puglia e in particolare all’Assessorato all’Agricoltura, guidato dall’assessore Donato Pentassuglia, per aver ascoltato le nostre esigenze e messo a disposizione lo staff e gli uffici necessari per istruire al meglio la nostra pratica.

È la prima volta nella storia che la sagra di San Donaci riceve un finanziamento, nonostante la sua lunga tradizione. Questo risultato non è frutto del caso, ma della collaborazione e dell’impegno di una squadra determinata a rendere il nostro evento sempre più attrattivo per i cittadini e i turisti.

Continueremo a lavorare con passione e dedizione per migliorare e valorizzare ulteriormente la nostra sagra negli anni a venire.

Grazie a tutti per il continuo supporto.

Antonella Vincenti

Assessore Comunale rapporti Istituzionali con la Regione

Comune di San Donaci