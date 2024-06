Vincenti: solidarietà all’on. Claudio Stefanazzi per il vile atto intimidatorio subìto

Nella qualità di Vicepresidente della Provincia, desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza all’Onorevole Claudio Stefanazzi per il vile atto intimidatorio che ha subìto nelle scorse ore.



Questo gesto codardo, volto a creare paura e insicurezza, non deve e non può fermare il nostro impegno per la comunità. Siamo tutti al fianco dell’Onorevole Stefanazzi e della sua famiglia in questo difficile momento.



Un ringraziamento speciale va alle forze dell’ordine e agli inquirenti per la loro pronta e solerte risposta. Sono certa che sapranno individuare e assicurare alla giustizia i responsabili di questo atto ignobile.



La nostra comunità è unita e forte, e continueremo a lavorare insieme per garantire sicurezza e serenità a tutti i cittadini.



Con stima e affetto,

Antonella Vincenti

Vicepresidente della Provincia di Brindisi