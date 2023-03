VINCENZO DE MARCO NOMINATO NUOVO COORDINATORE UIL PENSIONATI BRINDISI

Il Coordinamento provinciale di Brindisi della UIL esprime le proprie felicitazioni per la nomina di Vincenzo De Marco a Coordinatore Territoriale della UILP di Brindisi. La nomina è arrivata stamani, lunedì 13 marzo, a margine dei lavori del Consiglio Regionale Uil Pensionati Puglia.

Con Enzo la UIL di Brindisi avrà un nuovo e positivo slancio per le tante e decisive sfide che coinvolgono i pensionati in Terra di Brindisi, una categoria decisiva per l’economia locale che negli ultimi anni soffre numerose difficoltà fra le quali la galoppante inflazione e l’aumento del costo della vita senza un corrispettivo aumento degli assegni pensionistici.

Incoraggia e ci motiva il nuovo corso del nostro Sindacato a tutti i suoi livelli: una ragione in più per sentirsi ed essere sempre più il «Sindacato delle persone».