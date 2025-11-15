Vincenzo Murri eletto segretario generale della Fns Cisl Taranto/Brindisi

E’ Vincenzo Murri, ispettore superiore di Polizia penitenziaria, il nuovo segretario generale della Fns (Federazione Nazionale della Sicurezza) Cisl territoriale, eletto di recente dal Consiglio generale territoriale, convocato presso la Sede Cisl di Brindisi, in viale P. Togliatti, n.78.

Laurea Triennale in scienze giuridiche, 57 anni, di Brindisi, Murri opera presso l’Istituto penitenziario del capoluogo messapico e precedentemente ricopriva l’incarico di Coordinatore Fns Cisl della Puglia.

“Abbiamo piena consapevolezza delle criticità presenti nel sistema penitenziario e in quello del Corpo dei Vigili del Fuoco del Paese e del nostro territorio – ha dichiarato il neo segretario generale – a cominciare dalla carenza degli organici fino ad una organizzazione del lavoro che, troppo spesso, penalizza il personale con turnazioni che mettono a rischio la loro salute e sicurezza.”

In particolare, Murri ha parlato di “una situazione divenuta ormai insostenibile che compromette gravemente la capacità di garantire un servizio appropriato presso le case circondariali di Taranto e di Brindisi e un soccorso tecnico urgente sul territorio da parte dei Vigili del Fuoco. Abbiamo sostenuto più volte che la sicurezza e il soccorso sono diritti che vanno garantiti a tutti i cittadini, in modo equo e senza disparità territoriali.”

La formazione continua del personale di entrambi i corpi costituirà “un impegno prioritario sia per il Comparto dei Vigili del Fuoco e sia per il personale della Polizia penitenziaria.”

A conclusione dei lavori, su proposta di Vincenzo Murri il consiglio territoriale ha elettosegretario generale aggiunto Diego Francioso, Caposquadra in servizio presso il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi e componente di segreteria Daniela Merico Direttore Coordinatore speciale logistico gestionale in servizio presso il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Taranto.