Vincenzo Zoppi e Maria Meerovich celebrano Francesco Paolo Tosti: un progetto d’eccellenza con il patrocinio dell’Istituto Nazionale Tostiano

BRINDISI – C’è anche un pezzo di Brindisi nel prestigioso progetto audiovisivo nazionale nato per celebrare il 180° anniversario della nascita di Francesco Paolo Tosti. Protagonisti di questo raffinato omaggio al grande compositore abruzzese sono infatti il il soprano Maria Meerovich e il pianista Vincenzo Zoppi, artisti di grande sensibilità che hanno scelto Brindisi come propria residenza.

Il progetto, patrocinato dall’Istituto Nazionale Tostiano, si concentra sul profondo sodalizio artistico tra Tosti e Gabriele D’Annunzio, attraverso l’esecuzione delle celebri “Quattro canzoni d’Amaranta”. Si tratta di uno dei vertici della lirica da camera italiana, dove i versi del Vate incontrano le melodie eleganti e passionali del compositore di Ortona.

Sebbene le loro radici siano lontane – Vincenzo Zoppi è originario di Salerno e il soprano Maria Meerovich proviene da San Pietroburgo – entrambi sono ormai cittadini brindisini d’adozione. Spesso invitati in importanti festival e stagioni teatrali e cameristiche dove sono apprezzati per la sensibilità interpretativa e musicale.

Il Progetto Audiovisivo

Il video è stato realizzato nella suggestiva cornice di Palazzo Pesce a Mola di Bari, una dimora storica che, con la sua acustica naturale e i suoi ambienti eleganti, ha saputo restituire l’atmosfera intima e sospesa nel tempo tipica dei salotti culturali del primo Novecento. L’opera audiovisiva non è solo un omaggio alla tradizione, ma un’operazione culturale moderna capace di parlare al pubblico contemporaneo.

L’anteprima del video sarà trasmessa il prossimo 9 aprile 2026 sui canali ufficiali del Conservatorio “Nino Rota”, segnando un momento importante per la divulgazione della cultura musicale italiana.

Per Brindisi, la notizia rappresenta un’ulteriore conferma della vitalità artistica dei propri residenti, capaci di distinguersi in progetti che uniscono la poesia di D’Annunzio alla genialità musicale di Tosti.