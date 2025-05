Vinciguerra (Pd): “Ennesimo infortunio alla stazione ferroviaria di Brindisi. Rfi mantenga le promesse per avvio lavori”

L’ennesimo incidente avvenuto presso la stazione ferroviaria di Brindisi, che ha visto una signora anziana precipitare dalle scale nel tentativo di trascinare i propri bagagli, conferma purtroppo ciò che denunciamo da mesi: l’assenza degli ascensori è un rischio concreto, quotidiano e inaccettabile nel 2025.

Ricordo che già ad agosto 2024 e poi a gennaio 2025, avevamo sollecitato pubblicamente Rfi a rispettare gli impegni assunti nel gennaio 2023, quando furono presentati progetti per 15 milioni di euro con fondi Pnrr, comprensivi anche di quattro ascensori fondamentali per garantire l’accessibilità ai binari.

Alle numerose pec inviate da noi del Partito Democratico, Rfi ha risposto, l’ultima volta, annunciando che i lavori sarebbero stati avviati entro il 30 giugno 2025. Manca poco più di un mese a quella scadenza ma tutto tace. Aspettiamo al varco Rfi ma la circostanza che, nel frattempo, si verifichino incidenti gravi come quello occorso alla viaggiatrice rende il ritardo e l’accertata inerzia ancora più grave e fonte di responsabilità per chi ha ritardato i lavori oltre ogni ragionevole limite.

Inerzia e ritardi a cui noi rispondiamo sollecitando ulteriormente RFI con un’ulteriore pec per ricordare formalmente la scadenza promessa e per integrare la richiesta con la documentazione relativa a questo infortunio, che non può e non deve passare sotto silenzio.

Già in passato, dopo le nostre rimostranze, il consigliere comunale Quarta chiese al sindaco di intercedere presso Rfi, ma nulla si è mosso. Rispondemmo allora che, nonostante il governo cittadino e quello nazionale fossero espressione della stessa maggioranza politica, un simile immobilismo non era più tollerabile. A questo punto, è dovere civile e sociale tornare a bussare e farlo ancora con più decisione.

Questa città non può più accettare che un’infrastruttura così strategica venga trattata con tanta superficialità. E non può più sopportare il silenzio complice di chi avrebbe il dovere istituzionale di pretendere risposte.

Andrea Vinciguerra

Segreteria cittadina, Partito Democratico Brindisi