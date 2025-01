Vinciguerra (Pd): “RFI continua a rinviare la riqualificazione della Stazione con il rischio taglio dei fondi PNRR nel silenzio dell’amministrazione”

L’ennesimo rinvio dell’inizio dei lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Brindisi, nonostante sia un importante snodo ferroviario nazionale nonché punto di scambio per l’aeroporto del Salento e da cui transitano ogni giorno migliaia di passeggeri, rischia di trascinarsi oltre il dovuto, mettendo a rischio il finanziamento PNRR che prevede la definizione delle opere a inizio 2026.

La città di Brindisi attende l’avvio dei lavori di ristrutturazione ormai dal 17 gennaio 2023, allorquando i referenti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) presentarono un progetto di restyling che prevedeva interventi per 15 milioni di euro con fondi PNRR fra i quali 4 ascensori per consentire l’ingresso da Piazza Crispi, da Via Tor Pisana e su tutti i binari, oltre al rifacimento del piazzale antistante la stazione, delle aree verdi e dell’illuminazione con un’estensione delle aree pedonali e degli stalli per le biciclette.

Tutt’ora il disagio maggiore risulta proprio quello della mancanza degli ascensori, che colpisce in particolare i viaggiatori con disabilità, le persone anziane e quelle con numerosi bagagli al seguito.

Il Partito Democratico di Brindisi, consapevole dell’importanza delle opere e delle stringenti scadenze del finanziamento, sta sollecitando da mesi RFI a realizzare quanto annunciato ormai 2 anni fa. Dopo numerose pec inviate, finalmente il 4 settembre 2024 RFI ci aveva risposto annunciando l’avvio dei lavori entro la fine del 2024. Constatato il mancato inizio dei lavori, abbiano sollecitato, inviando una nuova pec, RFI per conoscere lo stato degli interventi annunciati ed il relativo cronoprogramma.

Nel riscontro RFI, dopo essersi scusata per non aver rispettato la scadenza del 31 dicembre 2024, ha promesso di avviare i lavori entro il primo semestre 2025.

Grazie alla nostra perseveranza e questi solleciti ad RFI siamo riusciti ad ottenere perlomeno delle risposte ufficiali, sebbene le stesse non possano assolutamente ritenerci soddisfatti per tutti i ritardi accumulati.

In tutto questo ci preoccupa il disinteresse al tema del sindaco e della giunta comunale, che confermano la loro inerzia politica sull’argomento in quanto i tempi stringenti del finanziamento PNRR rischiano di compromettere, a causa del continuo rinvio di inizio lavori, l’esecuzione della stessa riqualificazione.

Ci auguriamo che anche l’amministrazione comunale solleciti con ogni mezzo RFI a rispettare gli impegni con la comunità brindisina.

Andrea Vinciguerra direzione cittadina PD Brindisi