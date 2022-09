VINO, D’ATTIS (FI): “CONDANNA DELL’OMS IRRAGIONEVOLE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Un proibizionismo illogico e miope, oltre che liberticida, da parte dell’Oms, che condanna l’alcol senza distinguere tra tipologie (i superalcolici dal vino o dalla birra) e modalità di consumo. “Pugno duro”, quindi, sia contro il consumo moderato sia contro l’abuso. Una questione su cui, giustamente, il nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani ha preso posizione con una interrogazione scritta alla Commissione Europea. Già, perché in ballo non c’è solo la libertà del singolo -che già basterebbe- ma anche e soprattutto il futuro di un intero settore che dà grandi soddisfazioni all’Italia e alla nostra economia: solo nel nostro Paese ci sono 1,2 milioni di addetti e un surplus commerciale con l’estero di circa 7 miliardi di euro annui. Cifre eloquenti che spiegano da sole l’importanza di farsi sentire e di prendere le distanze dalle proposte che l’Oms fornirà agli Stati Ue per ridurre drasticamente i consumi. Il vino fa parte della dieta mediterranea ed è anche un simbolo culturale per il vecchio continente. Perciò, sosterremo con determinazione la battaglia che Tajani ha avviato in Europa per tutelare la libertà dei cittadini e il valore di un settore produttivo di assoluto pregio a livello internazionale”.