Vino. Incontro con il sottosegretario sen. La Pietra

Vino. Incontro con il sottosegretario

Incontro questa mattina presso Palazzo Nervegna con il sen.Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, per discutere con le aziende vitivinicole dell’eccedenza di vini rimasti in cantina e delle nuove iniziative per l’export. L’incontro è’ stato voluto e organizzato da Confagricoltura Puglia. Cantine stracolme, infatti, prezzi delle uve in calo e costi di produzione alle stelle. La vendemmia 2026 si preannuncia abbondante sul piano qualitativo, ma il mercato fatica ad assorbire il prodotto: quasi 5 milioni di ettolitri di vino restano fermi nelle cantine pugliesi, con una pressione insostenibile sulla redditività delle imprese.

Al centro del dibattito, tre assi strategici: liquidità immediata per le aziende in difficoltà, gestione mirata delle eccedenze (con misure come la distillazione di crisi per specifiche categorie di vino) e apertura di nuovi canali export per promuovere il vino pugliese sui mercati internazionali. Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Marchionna e il presidente di Confagricoltura Puglia, Antonio Bruno.