“Viola(ta)” al Teatro Verdi di Brindisi. La coreografia di Vito Alfarano contro la violenza sulle donne

Venerdi 20 febbraio alle ore 17:30, con ingresso libero, il Teatro Verdi di Brindisi ospiterà “Viola(ta)”,

produzione di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica con coreografie di Vito Alfarano e

interpretazione di Aurora Zammillo, inserita nel programma dell’evento “Verso il referendum”, momento

di informazione e partecipazione rivolto alla cittadinanza.

Premiato con il Premio della Critica al International Festival of Modern Choreography 2018 (Vitebsk,

Bielorussia), “Viola(ta)” si distingue come una delle creazioni più significative del repertorio della

AlphaZTL che affronta con forza e sensibilità il tema della violenza sulle donne.

Lo spettacolo porta in scena ciò che spesso resta non detto: le ferite invisibili, la memoria che segna la

pelle, la frattura che spezza, ma anche la capacità di resistere, di trasformare il dolore in consapevolezza.

In un contesto dedicato all’informazione e alla partecipazione civica, “Viola(ta)” si inserisce come

contributo artistico a una riflessione collettiva su diritti, dignità e responsabilità sociale.

«Viola(ta) nasce dal bisogno di dire basta alla violenza sulle donne», dichiara Vito Alfarano. «Ho sentito

l’urgenza di affidare al corpo ciò che spesso non trova parole. La danza non offre soluzioni, ma apre spazi

di ascolto. In un momento in cui la cittadinanza è chiamata a informarsi e partecipare, credo che l’arte

possa aiutare a generare consapevolezza e attenzione verso ciò che riguarda la nostra comunità.»

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.