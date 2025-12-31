Violenta rissa nella villa comunale di Mesagne. Per 5 giovani il “Daspo Willy”

POLIZIA DI STATO: MESAGNE- VIOLENTA RISSA NELLA VILLA COMUNALE. 5 GIOVANI SOTTOPOSTI AL “DASPO WILLY”

Nell’ambito della costante attenzione dedicata alla prevenzione dei comportamenti devianti, il Questore della Provincia di Brindisi, ha emesso 5 provvedimenti di Divieto di Accesso ai Centri Urbani (cd. “Daspo Willy”).

I provvedimenti, notificati nei giorni scorsi, sono stati adottati a seguito della violenta rissa scoppiata tra due gruppi di cittadini stranieri il pomeriggio dell’8 dicembre nella Villa Comunale di Mesagne, nel corso della quale un giovane egiziano era rimasto gravemente ferito.

L’attività di indagine esperita nell’immediatezza dei fatti dal Commissariato di P.S. di Mesagne consentiva di ricostruire la dinamica degli eventi, di identificare i co-rissanti, tutti denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, e di trarre in arresto uno di loro per tentato omicidio.

Gli elementi raccolti permettevano altresì di avviare tempestivamente l’istruttoria finalizzata all’irrogazione delle misure di prevenzione.

In considerazione dei violenti comportamenti, costituenti un chiaro pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza nonché idonei a favorire l’insorgere di altri fenomeni criminosi, il Questore di Brindisi, ha adottato le misure inibitorie nei confronti di 5 cittadini stranieri.

I provvedimenti prevedono il divieto, per 2 anni per i soggetti denunciati e 3 anni per l’arrestato, di accedere e stazionare, nelle ore pomeridiane, serali e notturne nei luoghi e nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento che insistono nell’area pedonale della Villa Comunale di Mesagne e nelle vie adiacenti. I destinatari del “Daspo Willy” sono stati altresì informati circa le conseguenze che deriverebbero dalla violazione del divieto che costituisce reato autonomo, punito con la reclusione da uno a tre anni e con una multa da 10.000 a 24.000 euro.