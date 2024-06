Incidente stradale – Violentissimo impatto con una moto a Pantanagianni

Gravissimo incidente stradale sulla statale 379, all’altezza dello svincolo per Pantanagianni, direzione sud. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una autovettura sarebbe entrata in collisione con una moto. Il conducente di quest’ultima (un 33enne) è stato sbalzato via e la moto si è incendiata. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato che ha gestito anche l’interruzione del traffico per consentire le operazioni di soccorso.