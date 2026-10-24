Violenza contro le donne, lunedì a Mesagne

la formazione passa dalla legge

Al via il terzo modulo del percorso interdisciplinare

promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e

realizzato dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia,

in collaborazione con la rete dei Centri Antiviolenza

Al centro la tutela delle vittime e il coordinamento tra professionalità

Appuntamento dalle 9 alle 13 nell’auditorium del Castello

Lunedì, 26 ottobre, dalle 9 alle 13, nell’auditorium del Castello di

Mesagne si terrà il primo appuntamento del terzo modulo del percorso

formativo interdisciplinare “Violenza maschile contro le donne.

Riconoscere, ascoltare, comunicare, agire”, promosso dalla Presidenza

del Consiglio regionale della Puglia e realizzato dall’Ordine delle

Psicologhe e degli Psicologi di Puglia, in collaborazione con la rete dei

Centri Antiviolenza.

L’incontro sarà dedicato al quadro normativo e agli strumenti giuridici per

il contrasto alla violenza di genere. Al centro dei lavori, l’applicazione

pratica della Convenzione di Istanbul, del Codice Rosso e della normativa

nazionale, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza

istituzionale.

Il percorso formativo si rivolge alle diverse figure professionali che, a vario

titolo, entrano in contatto con situazioni di violenza e sono chiamate a

riconoscerle, intervenire e costruire percorsi di tutela. L’obiettivo è mettere in

rete competenze e professionalità differenti, promuovendo una risposta

coordinata ed efficace al fenomeno.

Sono oltre 500 le iscrizioni complessive al progetto, articolato in 24 ore di

formazione, suddivise in quattro moduli da sei ore ciascuno, tra lezioni

teoriche e attività laboratoriali. La formazione viene replicata nelle sei

province pugliesi, con l’intento di rafforzare le competenze degli operatori e

favorire un approccio condiviso alla prevenzione e al contrasto della violenza

maschile contro le donne.

«I laboratori previsti rappresentano uno spazio di confronto tra professionalità

differenti – spiega Alessandro Taurino, coordinatore scientifico del progetto

– e puntano a rafforzare una risposta territoriale integrata, ampia e

competente, nella quale psicologi, operatori sociali, sanitari e altri soggetti

coinvolti possano condividere in modo coordinato linguaggi, strumenti e

modalità di intervento».