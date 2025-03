Violenza di genere – Se ne parlerà sabato prossimo nelle sale del Museo Ribezzo

Un focus sulla violenza di genere, che analizzi la questione nelle sue molteplici sfaccettature legate ai diversi interventi di professionisti, si svolgerà sabato prossimo, 15 marzo, nel pomeriggio a Brindisi e, nella sede del Museo “Ribezzo” (piazza Duomo 7) dalle 15,30 alle 19,00 ci si confronterà su tre macroaree riguardanti “La cultura, l’educazione, la prevenzione”, quindi “Il nuovo Codice rosso” e ancora “La tutela delle vittime”.

Il pomeriggio di studio sarà introdotto e presentato dall’avv. Ada Marseglia della Federation Internationales des Femmes des Carrières Juridiques (Fifcj) – Noiretedonne, quindi a coordinare e moderare le sessioni sarà la dott. Ida Cubiciotti, giudice del Tribunale dei minorenni di Lecce. I saluti istituzionali del sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna; dell’arch. Emilia Mannozzi, direttore del Polo Biblio-Museale di Brindisi; del dott. Vincenzo Scardia, presidente del Tribunale di Brindisi; del dott. Antonio Negro, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Brindisi; dell’avv. Daniela Faggiano, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi; del prof. Luigi Melica, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università del Salento; dell’avv. Giancarlo Camassa, presidente della Camera penale di Brindisi; del dott. Giuseppe Vinci, presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Puglia; e della dott. Rosanna Antonante, centro Antiviolenza del Consorzio sociale Br1 Brindisi-S. Vito, dicono più d’ogni altra notazione l’ampiezza delle istituzioni pubbliche e delle associazioni che condividono l’iniziativa.

Nella prima sessione, quindi, approfondiranno i temi de “Il nuovo Codice Rosso – La disciplina normativa, la giurisprudenza nazionale e sovranazionale – I dati in materia di violenza di genere, domestica e contro le donne” la dott. Paola De Nicola Travaglini, Consigliera della Suprema Corte di Cassazione e già consulente giuridica della Commissione parlamentare sul femminicidio e il dott. Francesco Menditto, Procuratore capo della Procura di Tivoli.

La seconda sessione sarà più articolata. Su “La tutela delle vittime di reato” si soffermerà l’on. Martina Semenzato, presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere. Su “Il femminicidio raccontato: storia di un orfano – ‘La mia battaglia per gli orfani senza giustizia’” sono previsti quindi l’intervento del presidente dell’Associazione “Olga”, Giuseppe Delmonte, e della dott. Gabriella Scaduto, presidente nazionale Reti di psicologi per i Diritti umani –‘Orfani speciali, diritti umani ed intervento psicologico’. La dott. Vittoria Petronella, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Taranto tratterà il tema dell’“ascolto della persona offesa nei procedimenti penali per reati di violenza di genere: tra pericolo di vittimizzazione secondaria e rischio di ritrattazione”, mentre la dott. Daniela Carlà di “Noiretedonne” si soffermerà su “Violenze e molestie sul lavoro: politiche di contrasto per la democrazia paritaria”.