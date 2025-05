Presso il Grande Albergo Internazionale, Brindisi, si è tenuto un interessante incontro sul tema:”Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parimenti al disagio”. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Brindisi Valesio, con il patrocinio del Comune di Brindisi, in collaborazione con la sezione provinciale di Brindisi dell’EKOClub e la THCS- Telemedicine for Health Care Solutions. Un incontro molto importante per focalizzare un fenomeno e analizzarne le cause e le conseguenze. Sono intervenuti: il dott. Francesco Serinelli, Presidente Rotary Club Brindisi Valesio, che ha introdotto l’argomento e ha moderato l’evento e la dott.ssa Livia Antonucci, Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi. Hanno relazionato sull’argomento: la dott.ssa Sandra Manfrè, Vicequestore aggiunto e Vice Dirigente della Squadra Mobile di Brindisi, e la dott.ssa Giorgia Manca, psicologa e psicoterapeuta. I motivi della violenza giovanile possono essere diversi, come la descolarizzazione, la mancanza di punti di riferimento, la mancanza di comunicazione e di valorizzazione di modelli adeguati all’interno della famiglia. È stato trattato il problema delle baby gang che, soprattutto al nord, è diventato preoccupante. Ragazzi che girano armati e che attaccano con violenza senza una reale motivazione. Brindisi, al momento, nonostante gli ultimi gravi episodi di violenza, non ha ancora questa emergenza. È stata focalizzata l’importanza della famiglia e della scuola che devono agire in sinergia per il bene dei ragazzi. L’incontro si è rivelato un’occasione importante per confrontarsi su tematiche urgenti e, purtroppo, attuali e tanti sono stati gli interventi da parte di un pubblico attento e sensibile verso la problematica trattata. Anna Consales