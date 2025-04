Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parimenti al disagio

Un’occasione importante per tutta la comunità brindisina di confrontarsi sui temi delicati del disagio giovanile e della violenza tra i giovani.

Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 18:00, presso il prestigioso Grande Albergo Internazionale di Brindisi si terrà l’evento intitolato:

“Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio”

organizzato dal Rotary Club di Brindisi Valesio, con il patrocinio del Comune di Brindisi e in collaborazione con la sezione provinciale di Brindisi dell’EKOClub e la THCS – Telemedicine for Health Care Solutions, l’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti e cittadini per analizzare e discutere le cause e le conseguenze di un fenomeno che preoccupa sempre di più le nostre comunità.

L’evento sarà introdotto e moderato dal Dott. Francesco Serinelli, Presidente del Rotary Club di Brindisi Valesio, e vedrà la partecipazione di relatori di grande esperienza e competenza come la Dott.ssa Sandra Manfre’, Vicequestore aggiunto e Vice Dirigente della Squadra Mobile di Brindisi, e la Dott.ssa Giorgia Manca, psicologa e psicoterapeuta, che offriranno spunti di riflessione dal punto di vista della sicurezza e della salute mentale.

A completare il quadro, interverranno anche la Dott.ssa Livia Antonucci, Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi, e il Dott. Ercole Saponaro, Assessore alle Disabilità e pari opportunità del Comune di Brindisi, per sottolineare l’importanza di un approccio integrato e inclusivo nel contrasto al disagio giovanile.

Le conclusioni saranno affidate al Dott. Mario Criscuolo, Assistente del Governatore del Distretto 2120, che aiuterà a tracciare le linee guida per un impegno condiviso e concreto.

Un evento da non perdere per chi desidera comprendere meglio le radici di un problema complesso e contribuire a costruire una comunità più sicura e solidale. Vi aspettiamo numerosi!

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Rotary Club Brindisi Valesio all’indirizzo email info@rotaryvalesio.it.