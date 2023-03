VIOLENZA SESSUALE SU UNA BAMBINA – ARRESTATO UN VENTENNE DEL BRINDISINO

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Lecce ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo – oggi ventenne, residente in provincia di Brindisi, che deve rispondere di violenza sessuale pluriaggravata commessa dal 2018 fino a giugno del 2022 ai danni di una minorenne che presenta condizioni di inferiorità fisica e psichica.

Il tutto, secondo la ricostruzione effettuata dai magistrati, avveniva quando la minorenne dormiva dalla nonna in quanto il violentatore è legato da una condizione di parentela.

Un fatto incredibilmente grave, soprattutto perché il ragazzo aveva spesso la possibilità di rimanere da solo in casa con la bambina ed in alcuni casi l’accompagna in auto da altri parenti ed anche in queste occasioni abusava di lei.

Nel momento in cui sono iniziati gli episodi di violenza sessuale l’arrestato aveva 15 anni, mentre la vittima solo cinque anni.

A denunciare l’accaduto ai carabinieri di Fasano era stata la madre della ragazzina appena venuta a conoscenza delle rivelazioni fatte dalla vittima ad un’altra parente.