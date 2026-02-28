Facebook Instagram
Violenze sui gatti – La Lega Protezione Animali esprime profonda indignazione

In merito al grave caso emerso a Brindisi, la Lega Protezione Animali esprime profonda indignazione per i gravissimi fatti riguardanti le colonie feline cittadine.
Nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza e del lavoro della magistratura, comunichiamo che valuteremo la costituzione di parte civile, per tutelare gli animali vittime dei presunti reati e rappresentare l’interesse della comunità.
Le colonie feline sono tutelate dalla legge: attaccarle significa colpire un presidio di civiltà e il lavoro instancabile dei volontari.
Seguiremo con attenzione ogni sviluppo della vicenda.

Lega Protezione Animali ODV ETS Brindisi

