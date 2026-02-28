Violenze sui gatti – La Lega Protezione Animali esprime profonda indignazione

In merito al grave caso emerso a Brindisi, la Lega Protezione Animali esprime profonda indignazione per i gravissimi fatti riguardanti le colonie feline cittadine.

Nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza e del lavoro della magistratura, comunichiamo che valuteremo la costituzione di parte civile, per tutelare gli animali vittime dei presunti reati e rappresentare l’interesse della comunità.

Le colonie feline sono tutelate dalla legge: attaccarle significa colpire un presidio di civiltà e il lavoro instancabile dei volontari.

Seguiremo con attenzione ogni sviluppo della vicenda.



Lega Protezione Animali ODV ETS Brindisi



