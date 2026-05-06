Virtus Basket Brindisi piange la scomparsa del suo Presidente

È con immenso dolore e profondo sgomento che la società Virtus Brindisi Basket annuncia la scomparsa del suo amato Presidente, Claudio Olivieri.Claudio è stato il pilastro di questa società, un uomo che ha dedicato anima e corpo a questo sport e alla crescita della pallacanestro nella città di Brindisi, credendo fermamente nelle giovani generazioni e nella sua Virtus, che oggi, grazie a lui, è diventata una grande famiglia.La sua passione, la sua dedizione e il suo esempio resteranno per sempre parte integrante della nostra storia e della pallacanestro della nostra città.La società tutta si stringe in un grande abbraccio alla famiglia Olivieri, alla moglie Tina e ai figli Lorenzo e Alessandro.Grazie di tutto quello che hai fatto, Presidente. La tua sedia sarà sempre lì. Ci mancherai..tanto.