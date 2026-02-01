Virtus, cuore e fatica: All Star Francavilla battuta 89-81

Virtus Brindisi Basket

Buona la prima di ritorno per L’AZ Disinfestazioni, che si impone contro l’All Star Francavilla al termine di un match equilibrato. La Virtus prova più volte l’allungo, soprattutto nella parte centrale della gara, ma viene sempre prontamente respinta dagli ospiti, capaci di rimanere agganciati fino agli ultimi possessi.

Tattica ed equilibrio. Coach Santini mescola subito le carte, inserendo Brusa e Quaranta nel quintetto iniziale per impostare una gara più basata su rapidità e atletismo, contro un quintetto ospite decisamente più fisico. L’avvio è equilibrato, con le squadre che rispondono colpo su colpo. È Santoro, con un appoggio a canestro, a portare avanti la Virtus in chiusura di primo quarto (22-21).

Il vantaggio giallonero prende forma a inizio secondo periodo, quando Tommasi dalla lunetta firma il +6 (27-21). La Virtus controlla il ritmo e riaffonda il colpo con la tripla di Fazzina, che vale il primo vantaggio in doppia cifra (43-32), ulteriormente ampliato all’intervallo lungo sul 49-36.

Ritmo e black out. L’uscita dagli spogliatoi è brillante per la Virtus: l’All Star fatica a tenere il ritmo e i padroni di casa toccano il massimo vantaggio sul +17 (56-39), al termine di una bella azione nata da un recupero sulla linea laterale e finalizzata da Stamerra sotto canestro. Sembra l’inizio di un finale in discesa, ma segna invece l’avvio della rimonta degli avversari. La Virtus comincia a perdere lucidità su entrambi i lati del campo: i numerosi errori offensivi permettono ai francavillesi di correre e trovare fiducia in contropiede. Nel giro di poco l’inerzia della partita cambia completamente e il parziale subito è devastante: 15-0. Per oltre quattro minuti i gialloneri restano a secco, con il vantaggio ridotto rapidamente a soli due punti (56-54), che riaccende le speranze degli avversari. Solo Fazzina, dalla lunetta, riesce a spezzare il break, ma il pareggio arriva puntuale poco dopo: a due minuti dalla fine del terzo quarto, il tabellone segna 58 pari.

Nel finale di periodo, l’AZ cerca e trova una reazione con un importante controbreak di 7-2, che consente di chiudere il quarto in vantaggio e, soprattutto, di ritrovare fiducia dopo il blackout.

Sicurezza e gestione. Si riparte dal 65-60 e a inizio ultima frazione la Virtus ristabilisce il controllo del match grazie alle triple di Tommasi e Brusa, che significano nuovamente vantaggio vicino alla doppia cifra (72-63). L’All Star, però, non cede di fronte ai tentativi di chiudere la partita di Fazzina e Santoro. A un minuto dal termine gli ospiti tornano a farsi minacciosi, rientrando fino all’81-78. Dalla lunetta la Virtus non è impeccabile e mantiene in vita l’All Star, ancora sotto di tre a 29 secondi dalla fine (82-79). A chiudere definitivamente il match ci pensa però la new entry virtussina Nicola Colucci, che invece è glaciale dalla linea della carità: 4 su 4 ai liberi che sigillano la vittoria.

L’AZ Disinfestazionisi si impone così 89-81 al termine di una gara che avrebbe potuto incanalarsi prima su binari più tranquilli, ma che il pressing avversario e il blackout offensivo di metà terzo quarto hanno complicato. Decisiva, nel finale, una gestione più mentale che tecnica, con i gialloneri bravi a ritrovare la bussola nel momento cruciale.

Miglior realizzatore Tommasi con 22 punti, in una prova corale che ha visto tanti protagonisti e un ottimo debutto per Colucci, autore dei liberi della staffa. La Virtus resta così in scia del gruppetto delle seconde, in attesa degli altri risultati: una vittoria che dà ossigeno e conferma solidità e continuità tra le mura amiche.

Tabellino del match:

AZ Disinfestazioni – All Star Francavilla: 89-81 (22-21; 49-36; 65-60; 89-81)

AZ Disinfestazioni: Alioto, Balsamo, Brusa 2, Colucci 13, DI Noi, Fazzina 18, Petracca 7, Quaranta 8, Santoro 10, Stamerra 9, Tarlo, Tommasi 22