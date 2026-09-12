Virus West Nile – Disinfestazione straordinaria su tutto il territorio brindisino

Nelle prossime 24 ore, su specifico invito della Prefettura, il Comune di Brindisi avvierà un ulteriore intervento straordinario di disinfestazione che interesserà l’intero territorio cittadino.

La misura viene adottata in via precauzionale, a tutela della salute pubblica, alla luce dei casi di virus West Nile registrati nei territori vicini di San Vito dei Normanni e Ceglie Messapica.

L’Amministrazione comunale sta pertanto mettendo in campo tutte le azioni di prevenzione necessarie per ridurre il più possibile i rischi e garantire la sicurezza della comunità.

L’intervento interesserà tutta la città e sarà effettuato secondo le modalità previste per questo tipo di trattamento.

Invitiamo la cittadinanza alla collaborazione e a seguire le indicazioni che saranno comunicate in relazione agli orari e alle modalità degli interventi.

La tutela della salute dei cittadini resta la nostra priorità.