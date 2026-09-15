Virus West Nile – Disinfestazione straordinaria su tutto il territorio cittadino.Il calendario degli interventi di disinfestazione nei quartieri della Città.
Alla luce dei casi di virus West Nile registrati nella provincia di Brindisi, prosegue l’intervento straordinario di disinfestazione antialare notturno adottato in via precauzionale dall’Amministrazione comunale, che sta mettendo in campo tutte le azioni di prevenzione necessarie per ridurre il più possibile i rischi e garantire la sicurezza della comunità.
Dando seguito a quanto sin qui fatto, il programma degli interventi di disinfestazione a scopo preventivo contro il virus West Nile prosegue secondo il seguente calendario:
* notte tra martedì 15 e mercoledì 16 settembre (dalle ore 01:00 alle ore 06:00): Sant’Elia, comprese le Contrade e z. Villette;
* notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre (dalle ore 01:00 alle ore 06:00): Bozzano – La Rosa;
* notte tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre (dalle ore 01:00 alle ore 06:00): Tuturano – Perrino – Villaggi S. Pietro e S. Paolo;
* notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre (dalle ore 01:00 alle ore 06:00): Cappuccini – Minnuta;
* notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre (dalle ore 01:00 alle ore 06:00): S. Angelo – S. Chiara;
* notte tra lunedì 21 e martedì 22 settembre (dalle ore 01:00 alle ore 06:00): Casale;
* notte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre (dalle ore 01:00 alle ore 06:00): via Marco Biagi, via D’Antona; Materdomini; litorale comprese le contrade Betlemme, Giancola e Apani.
Di eventuali, ulteriori provvedimenti sarà data tempestiva comunicazione alla cittadinanza.