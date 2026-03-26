Visita ai reparti e asta di beneficenza per la maglia numero 7 della capitana del Women Lecce Serena D’Amico: il ricavato sarà destinato all’IRCCS Eugenio Medea di Brindisi

Lunedì 30 marzo alle 9.30 si svolgerà una giornata all’insegna della solidarietà e della vicinanza alle famiglie e ai bambini del polo ospedaliero Eugenio Medea di Brindisi, unico ospedale di riabilitazione per l’età evolutiva presente in Puglia. In occasione di un incontro formativo, la capitana del Women Lecce ha donato la sua maglia numero 7 autografata al polo ospedaliero di Brindisi, per festeggiare la sua 300esima rete con la maglia giallorossa.

Il cimelio sportivo sarà messo all’asta e il ricavato sarà destinato all’acquisto di arredi e giocattoli per i piccoli pazienti tramite l’associazione La Nostra Famiglia.

“A nome della Asl Brindisi – ha dichiarato Maurizio De Nuccio, direttore generale dell’azienda sanitaria – esprimo un sentito ringraziamento alla capitana Serena D’Amico per il gesto di straordinaria sensibilità compiuto in occasione del traguardo dei 300 gol. La donazione della sua maglia al polo ospedaliero Eugenio Medea rappresenta un segno concreto di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, oltre che un esempio autentico di come lo sport possa farsi veicolo di valori profondi quali solidarietà, inclusione e speranza. Iniziative come questa rafforzano il legame tra il mondo dello sport e quello della sanità, contribuendo a costruire una comunità più attenta, unita e solidale. Grazie per aver condiviso con noi un momento così significativo”.

La Direzione generale regionale, con al vertice Maria Grazia Bacco, nella sentita lettera di ringraziamento da parte di tutti gli operatori sanitari e dei piccoli pazienti, ha invitato la calciatrice a visitare il polo spedaliero.

Serena D’Amico insieme all’allenatrice Vera Indino e al presidente del Women Lecce Lino De Lorenzis, accompagnati dall’avvocato Giovanni Picaro, team manager e responsabile del settore giovanile femminile del Sannicandro Women, in qualità di responsabile del progetto formativo, saranno ospiti del polo ospedaliero lunedì 30 marzo, quando incontreranno i bambini, le famiglie e gli operatori sanitari portando festa tra i reparti.

La visita si concluderà con la consegna della maglia autografata al direttore generale regionale e direttore di polo Maria Grazia Bacco, alla presenza del responsabile scientifico e sanitario Antonio Trabacca e del direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, per lo svolgimento di un’asta organizzata dell’Associazione Nostra Famiglia, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di arredi e giocattoli per i piccoli pazienti.