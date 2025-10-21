Visita alla scuola Jean Piaget – M5S: criticità nel servizio mensa, serve un intervento immediato

Questa mattina ho effettuato una visita ispettiva presso la scuola Jean Piaget di Brindisi, nell’ambito delle attività della commissione consiliare, per verificare le modalità di somministrazione dei pasti ai bambini e rilevare eventuali criticità nel servizio mensa.

Desidero innanzitutto sottolineare l’impegno encomiabile delle docenti e del personale addetto alla distribuzione dei pasti, che ogni giorno operano con dedizione e professionalità, nonostante le evidenti difficoltà logistiche.

Durante l’ispezione sono emerse diverse problematiche: i locali destinati alla gestione dei pasti risultano del tutto insufficienti e, sotto il profilo igienico-sanitario, inadeguati. Le apparecchiature per il riscaldamento dei pasti non possono essere utilizzate contemporaneamente, poiché ciò comporta il sovraccarico dell’impianto elettrico. Inoltre, il numero degli strumenti disponibili è inferiore alle reali necessità, con conseguenti ritardi e disagi nella distribuzione dei pasti ai bambini.

Ritengo necessario procedere con un’immediata verifica del rispetto delle normative HACCP, e predisporre un piano continuativo di derattizzazione e deblattizzazione, anche a scopo preventivo, pur non essendo stati riscontrati episodi critici durante la visita.

Un’ulteriore criticità riguarda la gestione dei rifiuti, poiché sembra mancare un’area idonea per lo stoccaggio temporaneo degli scarti in attesa del corretto smaltimento secondo le modalità previste dal Comune.

In un’amministrazione efficiente, simili problematiche dovrebbero essere note e affrontate dall’assessorato competente, senza che si renda necessario l’intervento della commissione consiliare. Purtroppo, a Brindisi constatiamo ancora una volta che anche le questioni più semplici vengono ignorate fino a trasformarsi in emergenze.

Mi auguro che, a seguito di questa segnalazione, si intervenga con tempestività per garantire un servizio mensa sicuro, efficiente e rispettoso della dignità dei bambini e del personale scolastico.

Invito infine i cittadini, i genitori e il personale delle scuole a segnalare al Movimento 5 Stelle eventuali disservizi o criticità: solo con la collaborazione e la partecipazione di tutti è possibile migliorare la qualità dei servizi pubblici.

Il Movimento 5 Stelle sarà sempre dalla parte della gente, per tutelare i diritti dei cittadini e la sicurezza dei nostri bambini.

Pierpaolo Strippoli consigliere comunale M5S Br Roberto Fusco capogruppo M5S Br.