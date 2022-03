Tutto pronto per la conferenza stampa tenuta dal Questore e dal Sindaco di Mesagne che si terrà lunedì 14 marzo 2022, alle ore 10.30, presso la sala riunioni sita al 2° piano della Questura, in occasione della presentazione degli eventi che si terranno a Mesagne il 15 e 16 marzo per il trentennale dell’istituzione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne.