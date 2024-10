Visita del Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante del Comando Legione Carabinieri “Puglia”

Oggi 23 ottobre 2024, il Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi. L’alto Ufficiale accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Leonardo Acquaro, nella mattinata odierna ha incontrato il Prefetto e il Procuratore della Repubblica, ricevendo parole di stima e apprezzamento per l’efficace opera di prevenzione e repressione svolta dall’Arma sul territorio della provincia brindisina. Il Generale DEL MONACO si è poi intrattenuto con i Comandanti dei reparti che operano nella provincia nella linea territoriale, speciale, forestale e di polizia militare, esortandoli a continuare a lavorare con impegno e serenità nella quotidiana attività istituzionale. Presenti anche la delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, costituita da personale in congedo che continua a prestare il proprio servizio nel campo del volontariato e della protezione civile. Ha poi riunito gli Ufficiali con i quali ha analizzato dettagliatamente e affrontato le problematiche presenti ed emergenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle tematiche occupazionali, non tralasciando l’increscioso fenomeno delle truffe agli anziani. Nella circostanza, ha raccomandato di fornire il massimo impulso ai “servizi di prossimità” al cittadino, principale strumento per contrastare alla base anche le più complesse dinamiche criminali.