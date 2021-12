VISITA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SANITA’ VIZZINO NEL REPARTO DI RADIOLOGIA DEL “PERRINO”

Il Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Mauro Vizzino, nell’ambito delle sue prerogative, ha effettuato stamane una visita nel reparto di radiologia dell’ospedale Perrino di Brindisi. L’obiettivo era quello di verificare i livelli di efficienza del servizio pubblico offerto ai cittadini, così come di ascoltare dalla dirigente Eluisa Muscogiuri, così come dagli altri medici, dagli infermieri e dal personale ausiliario le problematiche vissute quotidianamente nella struttura ospedaliera brindisina, per individuare soluzioni praticabili.

“Ho avviato proprio con il reparto di radiologia una serie di visite – ha affermato Vizzino – per tarare l’attività della Commissione che presiedo in merito alla sanità pubblica della provincia di Brindisi. Il tutto, ovviamente, d’intesa con la direzione generale dell’Azienda Sanitaria Locale di riferimento e nel comune interesse di giungere ad un effettivo miglioramento del servizio offerto ai cittadini”.