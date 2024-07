Visita guidata in abiti d’epoca al Castello di Carovigno

Domenica 28 luglio, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, è in programma l’evento “Immergiti nella Storia”, una visita guidata in cui i racconti e le storie di epoche lontane prenderanno vita grazie alla presenza di figuranti e ballerini in fastosi abiti ottocenteschi.

Le guide dell’Associazione le Colonne, ente gestore del maniero, affiancate dai danzatori della società di Danza – Circolo Pugliese di Assunta Fanuli e in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Lo Specchio delle Arti di Manduria daranno vita ad un vero e proprio viaggio nel tempo, mettendo in scena scorci di vita quotidiana, muovendosi all’interno delle sale tra momenti recitati, intermezzi musicali e danze.

Assunta Fanuli è presidente del Circolo pugliese della Società di Danza, maestra di danze storiche e tradizionali scozzesi a Lecce, Manduria, Brindisi e Bari, costumista e coreografa e direttrice artistica dell’Associazione Lo specchio delle arti. Gli abiti da lei creati, così come le musiche e i balli che seguono una rigorosa ricerca storica, troveranno, nel Castello di Carovigno, l’ambientazione ideale.

Sono previsti tre turni di visita, ore 20, 21.30, 23.