VISITA IN PREFETTURA DEL COMANDANTE DELL’ESERCITO IN PUGLIA

Visita in Prefettura del Comandante Militare dell’Esercito Puglia

Col. Arcangelo Moro.

Il Comandante Militare dell’Esercito Puglia, Colonnello Arcangelo Moro, è stato ricevuto

stamane presso il Palazzo del Governo dal Prefetto Michela La Iacona.

Nel corso del cordiale incontro, il Prefetto, nell’esprimere apprezzamento per l’importante

contributo offerto dall’Esercito Italiano nel comparto della sicurezza, ha sottolineato l’importanza

delle sinergie istituzionali e la propria volontà di consolidare la massima collaborazione fra le Forze

Armate e le Autorità civili al fine di assicurare il benessere della comunità.

Il Colonnello Moro, nell’illustrare le funzioni svolte dal Comando Militare Esercito, ha

garantito la piena disponibilità della Forza Armata da lui guidata a cooperare in situazioni di crisi e

nella gestione delle emergenze nel segno della massima vicinanza al territorio.