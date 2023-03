Visita in Prefettura del Comandante Interregionale Marittimo Sud, Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi

Il Comandante Interregionale Marittimo Sud, Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Capitano di Vascello, Luigi Amitrano, è stato oggi ricevuto dal Prefetto di Brindisi, Michela La Iacona.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha espresso apprezzamento per la professionalità e la dedizione da sempre dimostrata nelle attività che il corpo delle Capitanerie di Porto quotidianamente svolge a tutela dell’ambiente, della sicurezza dei trasporti marittimi e per la salvaguardia della vita umana in mare.

La gradita visita è stata occasione per rinsaldare i proficui rapporti di collaborazione istituzionale, sui temi di comune interesse quali sicurezza portuale, pubblico soccorso e immigrazione.

Al termine dell’incontro è stato consegnato al Prefetto il tradizionale crest della Direzione Marittima.